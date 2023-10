CIVITAVECCHIA – Prosegue il lavoro della Asl Roma 4 nelle scuole e si allarga il fronte degli istituti coinvolti. Come anticipato nelle scorse settimane, durante la riunione del tavolo interistituzionale contro la violenza di genere al Marconi, per i ragazzi delle scuole del territorio sono stati ideati dei Pcto (percorsi trasversali per l’orientamento), ossia, tirocini di alternanza scuola lavoro che avvicineranno i ragazzi al mondo della sanità, per sensibilizzare e informare. Come ha spiegato il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga nei giorni scorsi i Pcto sul tema della violenza di genere «sono partiti in tre scuole (una è proprio l’Istituto Marconi). Adesso vorrei mandare una lettera per proporli a tutte le scuole, tra cui l’istituto Stendhal, tra qualche settimana sapremo quante adesioni ci sono state. Il nostro contatto con le scuole è costante, abbiamo infatti istituito un tavolo scuole che si riunisce con una cadenza periodica. È importante che il nostro intervento nelle scuole sia unitario e coordinato e soprattutto è importante che si costruisca una rete e una vera e propria comunità».

