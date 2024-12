CIVITAVECCHIA – L’Ambufest continua a macinare numeri da capogiro con un picco record, domenica, di 55 utenti assistiti. L’iniziativa, partita a luglio in fase sperimentale, proseguirà fino al 31 dicembre presso i locali del consultorio dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia e vede la collaborazione di Asl Roma 4 e medici di medicina generale del territorio che, ogni fine settimana, garantiranno dalle 10 alle 19 la presenza di un mmg e di un infermiere per offrire prestazioni mediche non urgenti. Come spiega il coordinatore del progetto dottor Mauro Mocci sono in molti a rivolgersi all’ambulatorio per patologie minori.

LE PATOLOGIE

«In questi giorni - ha detto - abbiamo avuto tante otiti, cistiti, faringiti ma anche tante dermatiti, persino dei morsi di animali, punture di insetto, colpi di calore o ustioni da esposizione al sole, insomma le patologie tipiche di questo periodo dell’anno più qualche caso di covid».

Gli utenti sembrano apprezzare molto questo servizio che ha una duplice funzione perché se da un lato garantisce una risposta veloce all’utenza del territorio con bisogni di cure meno urgenti (quelle per cui nel corso della settimana ci si recherebbe in ambulatorio dal proprio medico di famiglia per capirci), dall’altro aiuta il Pronto soccorso dell’ospedale alleggerendo la pressione che in questo periodo aumenta a causa del gran numero di crocieristi e turisti del territorio, basti pensare alla crescita esponenziale della popolazione di comuni come Santa Marinella e Santa Severa durante la stagione estiva. All’Ambufest arrivano utenti da tutto il litorale, anche da Montalto o Tarquinia, in cerca di risposte rapide che, generalmente, trovano.

I NUMERI

«Abbiamo formato una bella squadra - ha concluso Mocci - e le persone sembrano apprezzare molto questo servizio». Nel mese di luglio sono stati ben 267 gli accessi all’Ambufest. Lo scorso fine settimana un nuovo record con 47 accessi il sabato e ben 55 la domenica. Si va dai semplici certificati medici fino, ad esempio, a piccole medicazioni. Una gestione che sta permettendo di alleggerire la pressione sul San Paolo e di colmare la lacuna assistenziale nel fine settimana con risultati eccezionali.

