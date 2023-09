CIVITAVECCHIA – Anche la Asl Roma 4 era presente, con l’unità mobile della prevenzione, al primo appuntamento della seconda edizione del CardioBreast DragonBoat Festival, la kermesse che vuole sensibilizzare sull'importanza della prevenzione cardiovascolare, degli screening mammografici e sul praticare un'attività sportiva come il Dragon Boat per le donne operate di tumore al seno, che si è svolta sabato scorso a Trevigano Romano.

«La prevenzione è una promessa per la vita – ha dichiarato il Direttore Sanitario della Asl Roma 4, la dottoressa Simona Ursino - un investimento per la vita, fare attività fisica, e fare attività fisica insieme ad altre persone, condividendo le stesse esperienze e promuovere corretti stili di vita, è un investimento per il futuro».

Il Servizio Screening della Asl Roma 4 ha partecipato offrendo alla popolazione controlli gratuiti con Mammografia, ritiro e consegna della provetta per la raccolta dei campioni per effettuare lo screening del colon retto, Hpv e prelievo ematico per Epatite C.

Nell’arco della giornata sono state eseguite 84 mammografie, 20 prelievi HCV, 44 prelievi citologici (HPV), consegnate 32 provette per lo screening del colon retto.

«La popolazione ha risposto attivamente e siamo molto soddisfatti – ha spiegato la dottoressa Elisabeth Galliano, la coordinatrice del Servizio Screening della Asl Roma 4 – La giornata è stato il momento anche per presentare la nuova unità mobile della prevenzione adottata da poco dall’azienda, su cui è possibile effettuare in contemporanea tutti e tre gli screening e anche il prelievo ematico per la ricerca degli anticorpi dell’Epatite C. Quindi un vero e proprio ambulatorio itinerante che ci permetterà di portare la prevenzione in tutti i distretti della Asl».

L’unità mobile della prevenzione della Asl Roma 4 sarà presente il 22 settembre a lungo mare Marina di Palo 31 a Ladispoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA