LADISPOLI - Modifiche logistiche alla Casa della Salute sulla statale Aurelia. Il motivo: la chiusura dei container e lo spostamento dell'ambulatorio all'interno della struttura, precisamente al primo piano con accesso dall'ingresso secondario (lato degenza infermieristica).

Trasloca invece al consultorio di via Martiri delle Foibe, a Ladispoli, il centro antiviolenza, mentre il servizio PUA (punto unico di accesso) sarà temporaneamente spostato a Cerveteri, in via Madre Maria Crocifissa Curcio e sarà operativo dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e il martedì dalle 14.30 alle 16.

Le attività dello screening del colon retto saranno garantite, come di consueto, tramite le farmacie territoriali aderenti all’iniziativa: De Michelis - via Ancona, 76, Farmacia Flavia Servizi - via Firenze, 46, Farmacia Mexico D2 - Via Genova, 24, Marina di San Nicola Farmacia del Mare via Orione 4P.

