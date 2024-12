CIVITAVECCHIA – Vaccini, screening oncologici, visite oculistiche e un’attenzione particolare al progetto Prescribe to Fitt. È l’offerta che la Asl Roma 4 metterà in campo nel fine settimana nell’ambito del Palio Marinaro, domani e domenica, nel porto storico dove - nei pressi della fontana del Vanvitelli vicino Porta Livorno - stazioneranno un truck e un camper dell’azienda sanitaria locale a disposizione dell’utenza. Come spiega il direttore della Uos Vaccinazioni Clara Fusillo, infatti, dalle 9 alle 16 di domani l’ambulatorio mobile del servizio vaccinale a disposizione di tutti coloro che vorranno raggiungerci per vaccinarsi o per chiedere informazioni.

Il direttore della Uos Vaccinazioni Clara Fusillo

«Metteremo a disposizione - ha spiegato - l’offerta consigliata per gli adulti quindi il siero contro il tetano, contro il papilloma virus, le malattie polmonari da pneumococco, contro il morbillo, la varicella ed epatite B. La persona può presentarsi e avere un colloquio con il personale sanitario e decidere quali saranno le vaccinazioni più adatte da effettuare gratuitamente».

LO SCREENING ONCOLOGICO

Come ha spiegato Elisabeth Galliano, responsabile dello screening oncologico della Asl Roma 4 l’azienda sanitaria locale «sarà presente anche a questo evento per sensibilizzare la popolazione all’adesione agli screening e alla prevenzione. Avremo un truck molto grande, un ambulatorio su quattro ruote proprio per volontà del nostro direttore generale per essere più vicini alla popolazione verranno erogati tutti e tre gli screening. Quindi la popolazione in fascia può tranquillamente venire e fare tutti e tre gli esami che sono quello mammografico, l’esame del colon retto - quindi ritirare la provetta dedicata ad uomini e donne per la ricerca del sangue occulto nelle feci - a cui tengo particolarmente visto che nella nostra popolazione c’è un aumento dell’incidenza e l’esame della cervice uterina quindi sia l’hpv test o il pap test».

Elisabeth Galliano, responsabile dello screening oncologico della Asl Roma 4

«Novità assoluta di questo anno è che ci affiancherà anche l’oculista che effettuerà lo screening pediatrico e ad uomini e donne proprio per ampliare sempre più quella che è l’offerta della nostra azienda per la prevenzione. Al servizio si può accedere telefonando al numero verde o presentandosi al truck chiedendo di poter effettuare l’esame».

PRESCRIBE TO FITT

Oltre agli screening c’è anche, domenica alle 11,30, la camminata, nell’ambito del progetto Prescribe to fitt - Franca Spadone, assistente sanitaria Sisp e referente aziendale Comunità attive, «il Sisp partecipa anche nell’ambito del progetto promuovendo una camminata di circa mezz’ora che partirà dalla fontana del Vanvitelli, facendo il giro del forte Michelangelo e arriverà fino alla statua del bacio. La camminata sarà guidata dal walking leader che è Simone Di Giovanni. Il movimento è salute».

Franca Spadone, assistente sanitaria Sisp e referente aziendale Comunità attive

