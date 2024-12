CIVITAVECCHIA – Dopo il successo dell’iniziativa vaccinale di sabato scorso, è tutto pronto per il secondo appuntamento con l’open day vaccini, che si terrà domani dalle 9 alle 12 presso il parcheggio del centro commerciale Emi San Liborio, in via degli Orti di Santa Maria.

Organizzato dalla Asl Roma 4 e fortemente voluto dall’assessore ai Servizi Sociali Deborah Zacchei, l’open day è stato pensato per contribuire alla tutela dei cittadini, soprattutto i più fragili, in vista dell’inverno.

Con l’unità mobile del servizio vaccinale saranno somministrati i vaccini antinfluenzali e tutte le vaccinazioni raccomandate ai cittadini che si presenteranno all’orario stabilito.

