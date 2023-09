CERVETERI - Una "camminata in rosa" in favore della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca contro i tumori femminili. È l'evento promosso dalla Cittadella della solidarietà di Ladispoli e dall'Etrusca atletica, con il patrocinio dei comuni di Ladispoli e Cerveteri. Si tratta di una passeggiata libera non competetiva di circa 7 chilometri che porterà i partecipanti a visitare due delle bellissime cascate di Cerveteri. Il percorso sarà contrassegnato con del nastro rosa. Il kit di partecipazione contiene maglietta e altri gadget. «Un'occasione per unire la solidarietà - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa - a una suggestiva passeggiata presso le cascatelle di Cerveteri». Le iscrizioni andranno effettuate online al sito www.pittarossopinkparade.it/iscrizione-diffusa-ritiro-negozio/ entro il 24 Settembre, inserendo nel campo “Personalizzazione pettorale” il codice “Team Cerveteri-Ladispoli”. Per informazioni e per l'invio del ticket code si può scrivere alla mail v.vona53@gmail.com o contattare il numero 333 2265245. L’appuntamento domenica 8 ottobre alle 9.30 nel piazzale della Necropoli

©RIPRODUZIONE RISERVATA