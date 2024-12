LADISPOLI - Giornata di prevenzione oggi tra via Ancona e piazza Rossellini. Operatori specializzati effettueranno, tra le 9.30 e le 18 screening Moc, mammografia, ECG, tampone streptococco, misurazione pressione, indagine cause nefropatia, misurazione pressione arteriosa, stick glicemico, controllo urine, sicurezza stradale, manovre di disostruzione e BLS. Durante la manifestazione a disposizione dei cittadini sordi ci sarà il servizio di interpretariato Lis. Le visite verranno svolte prevalentemente tra il camper della Cerba Healt care, il gazebo della CRI che verranno posizionati tra via Ancona e piazza Rossellini e gli studi della Salus. Le visite sono gratuite e senza prenotazione.

