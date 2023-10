CIVITAVECCHIA – Grande successo e partecipazione per la “Camminata per la prevenzione” organizzata dall’Andos di Civitavecchia e Santa Marinella domenica alla Marina con il patrocinio di Comune, Asl Roma 4 e Fondazione Cariciv.

Una giornata tutta dedicata alla prevenzione in rosa e, in particolare, del tumore alla mammella che ha visto istituzioni, associazioni e realtà cittadine rispondere presente alla chiamata dell’Andos che, quotidianamente, accompagna le donne malate sostenendole e accompagnandole durante il percorso terapeutico e dopo con tantissime iniziative messe in campo in collaborazione con Asl Roma 4, comune di Civitavecchia e Fondazione Cariciv. La giornata ha visto anche l’esibizione della Banda Puccini dell’Unione musicali e la presenza del sindaco Ernesto Tedesco, del presidente dell’Adsp Pino Musolino e del presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco.

LO SCREENING - Nell’ambito dell’iniziativa Andos grazie alla collaborazione tra Asl Roma 4 e comune di Civitavecchia – con l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei in prima linea - l’unità mobile aziendale, fortemente voluta dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale Cristina Matranga e dal responsabile dello screening aziendale Elisabeth Galliano, ha stazionato fino alle 18 a piazza della vita per esami screening all’utenza. Nel corso della giornata sono state effettuate 79 mammografie, 22 hcv per l’epatite c, 33 hpv (screening per il cancro del collo dell’utero) e sono stati consegnati 35 kit per lo screening del colon retto.

