LADISPOLI - Successo per la campagna di prevenzione realizzata dalla Asl Roma 4 in collaborazione con l'amministrazione comunale. Dal 2 ottobre al 30 novembre, nel camper posizionato dietro al municipio sono stati consegnati 1755 kit per lo screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto. Sono stati eseguiti 981 esami per lo screening per la prevenzione dei tumori della cervice uterina. Sono state eseguite 3736 mammografie per lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella.

