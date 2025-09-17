CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno la ASL Roma 4 ha preso parte a “Sport in Piazza” (13–14 settembre, Piazza della Vita), trasformando l’evento in un piccolo hub di prevenzione a cielo aperto. Nella prima giornata attivati stand informativi e ambulatori con numeri significativi: 193 contatti su sicurezza domestica, 135 su “luoghi di lavoro che promuovono salute”, 157 controlli dei parametri vitali.

Boom all’Ambulatorio Nutrizione (145 accessi) e allo spazio ADICIV (71). In Diabetologia effettuate 29 consulenze (12 uomini, 17 donne): 3 utenti con rischio molto alto, 8 alto, 11 moderato, 5 basso e 2 diagnosi già note; i profili a rischio sono stati indirizzati al servizio dedicato e presi in carico dalla Dietista. Per gli screening HCV: 50 accessi e 33 prelievi; Vaccinazioni: 40 somministrazioni; Oculistica: 40 visite. In mattinata la camminata del Gruppo di Cammino ha coinvolto 115 cittadini (con 12 nuove adesioni).

Il 14 settembre, durante i CivitaGames, presidi di SERD (80 accessi, prevalenza 40–50 anni) e Consultorio familiare (10 accessi). «Siamo molto soddisfatti per la riuscita e per la risposta della cittadinanza» afferma Valentina Iannucci, direttore ff UOC SISP. «La prevenzione resta una missione centrale: continueremo a promuovere iniziative di prossimità su tutto il territorio».

