CIVITAVECCHIA – Spiagge serene ha fatto tappa a Civitavecchia incassando un’ottima partecipazione di pubblico. Ieri circa 60 persone al Pirgo hanno approfittato degli stand della Asl Roma 4 e delle equipe della salute - in collaborazione con la Cri -, composte da personale del Dipartimento delle Professioni Sanitarie aziendale.

Come ha spiegato Tania Diottasi team leader del progetto spiagge serene circa 60 persone hanno effettuato la rilevazione dei parametri vitali e molte altre hanno preso parte alle esercitazioni sulla rianimazione cardio polmonare e sulla disostruzione delle vie aeree (adulta e pediatrica). «Le persone hanno mostrato interesse - ha spiegato - e abbiamo avuto tanti nonni preoccupati che hanno voluto capire come intervenire in questi casi».

Sono stati distribuiti anche piccoli opuscoli informativi si primo soccorso, alimentazioni e consigli rivolti alle donne. Insomma una valida iniziativa, promossa dall’OPI, che è già arrivata alla seconda edizione e che, quest’anno, ha visto aggiungersi altre Asl arrivando a comprenderne ben cinque (Asl Roma 3, Roma 4, Roma 6, Latina e Viterbo). Il team multidisciplinare di Spiagge serene il prossimo giovedì sarà a Ladispoli sempre dalle 9 alle 13.

