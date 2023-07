FIUMICINO - La Asl Roma 3 aderisce alla campagna di prevenzione regionale per lo screening dell’infezione dell’epatite C (HCV). Il test è totalmente gratuito e l’iniziativa è dedicata agli utenti del territorio, nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989, iscritti al Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, incluse le persone in possesso del codice STP (stranieri temporaneamente presenti). L’infezione cronica da HCV spesso è asintomatica per anni e può provocare seri danni, fino a portare alla cirrosi e al carcinoma epatico. Per combattere l’epatite C non esiste un vaccino,ma si guarisce attraverso una terapia farmacologica sicura ed estremamente semplice (compresse per bocca)che ha una durata di 8-16 settimane. «Questa campagna di prevenzione per lo screening dell’epatite C è molto importante - ha spiegato la dott.ssa Maria Rita Noviello,Dirigente Responsabile UOSD Screening, Promozione della Salute e Stili di Vita della Asl Roma 3 – perchè il test ci permette di diagnosticare l’infezione anche su persone asintomatiche. Secondo le statistiche, il 95% delle persone trattate guarisce completamente, eliminando l’infezione». Il test verrà effettuato con un prelievo di sangue venoso per il reflex testing. Il reflex testing avviene in laboratorio e viene effettuato attraverso la ricerca sierologica degli anticorpi rivolti contro il virus dell’epatite C (HCV Ab) e in caso di positività a questo test verrà cercata la presenza del virus attraverso la quantificazione dell’RNA virale (HCV RNA) senza dover effettuare un secondo prelievo. In caso di positività della ricerca del virus nel sangue, si verrà contattati telefonicamente dalla Asl per la tempestiva presa in carico presso uno dei centri clinici autorizzati dalla Regione Lazio per la terapia dell’epatite C cronica. Al contrario, se l’esito dello screening è nella norma, si riceverà una comunicazione dalla Asl e non verrà effettuato nessun ulteriore accertamento. La partecipazione allo screening può avvenire in due modi: aderendo all’invito recapitato dalla propria Asl oppure attraverso il sistema prenota screening HCV sul portale www.salutelazio.it. Inoltre, la Asl Roma 3 informa che è possibile prenotare il test anche presso l’ospedale ”Grassi” di Ostia. Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina dedicata allo screening HCV epatite C sul portale www.salutelazio.it oppure chiamando i numeri 800634634 o 06/56487705 o 06/56487718.