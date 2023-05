CERVETERI - Il Granarone si tinge di rosso in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla (il 30 maggio). «Si tratta di un gesto puramente simbolico, ma che da consigliera comunale e volontaria sono lieta di poter annunciare anche quest’anno – ha detto Adele Prosperi - – Cerveteri in questi anni si è dimostrata una città generosa, sensibile e attenta al tema della sclerosi multipla: come volontaria sono dieci anni che raccolgo fondi nella nostra città da destinare all’Associazione italiana sclerosi multipla, ed ogni volta la risposta di amici, cittadini e commercianti è sempre importante: solamente negli ultimi mesi, da Natale 2022 ad oggi, abbiamo raccolto oltre 3mila euro. Una cifra importante, che sommata ai risultati di tutta la provincia di Roma e di tutta Italia, consentono ad Aism di dare nuova forza alla ricerca scientifica e a tutti i servizi assistenziali per le persone con sclerosi multipla». Importante il risultato delle ultime tre iniziative di raccolta fondi a sostegno di Aism a Cerveteri. Con il Natale di Aism 2022 sono stati raccolti 1205 euro, con Bentornata Gardensia 1245 euro e con le Erbe Aromatiche di Aism 635 euro. «Illumineremo il Palazzo del Granarone, l’edificio visibile da ogni angolo della nostra città, del colore rosso – ha concluso la consigliera – vogliamo sia una luce di vicinanza da parte dell’Istituzione, ma anche una luce di speranza, affinché presto, finalmente, il lavoro e lo studio di medici e ricercatori possa portare ad una cura per la Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura».

