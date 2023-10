SANTA MARINELLA - In occasione della Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare, l’amministrazione comunale ha organizzato per lunedì due ore di lezione sul tema dell’arresto cardiaco e della rianimazione cardiopolmonare e dei principali argomenti di primo soccorso.

Il training è rivolto agli studenti del Liceo G. Galilei ed è tenuto dagli istruttori e dai volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Santa Marinella-Santa Severa in collaborazione con i volontari del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella.

“I dati ci raccontano che in Italia gli arresti cardiaci improvvisi sono circa 50mila all’anno – ha detto il sindaco - essenziale è il ruolo che ogni cittadino può avere per ridurre la mortalità da arresto cardiaco una volta che questo si sia verificato. Infatti, una persona colpita da arresto cardiaco può sopravvivere fino all’arrivo dell’ambulanza solo se i primi testimoni occasionali dell’evento iniziano immediatamente la rianimazione cardiopolmonare.

Ecco quindi che è fondamentale una campagna di sensibilizzazione che parta dai ragazzi e coinvolga l’intera comunità”.

Promotore dell’iniziativa, il delegato alla sanità Alessio Manuelli.

“Oltre due terzi degli arresti cardiaci – dice il dottor Manuelli - che avvengono al di fuori dell’ospedale, si verificano in presenza di testimoni che potrebbero trasformarsi rapidamente in soccorritori.

Purtroppo però, i testimoni di un arresto cardiaco intervengono solo in un’esigua percentuale di casi perché non sanno cosa fare o temono di sbagliare o di mettersi in pericolo”.

Oltre al training rivolto agli studenti, sono previste dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare nelle vie della città.

