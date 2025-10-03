Esiste una ‘resistenza‘ del corpo nel perdere peso e i chili di troppo rendono difficili anche i gesti più semplici. ‘The impossible Gym’ è una installazione’, creata da Lilly, che dà forma concreta alla complessità della condizione dei pazienti obesi: una palestra simbolica in cui gli attrezzi, resi volutamente inutilizzabili da elastici, rappresentano in modo tangibile un concetto chiave come la resistenza biologica del corpo.

“Il nostro obiettivo è cambiare la narrazione sull’obesità, per far comprendere che si tratta di una malattia complessa e multifattoriale”, ha detto Elias Khalil, presidente e ad di Lilly Italy Hub. Per Iris Zani, presidente dell’Associazione Amici Obesi, “in troppi non sono consapevoli di avere una malattia”. La legge che riconosce l’obesità come malattia è, nelle parole di Rocco Barazzoni, presidente della Sio, “una dichiarazione formidabile di lotta all’obesità”.

