CIVITAVECCHIA – Dopo la pausa, il Progetto Prescribe to FITT è ripartito con slancio presso la Asl Roma 4 , confermandosi una bellissima iniziativa di riferimento per il benessere territoriale.

«Siamo entusiasti - spiegano gli organizzatori - di annunciare che le attività sono ripartite a Bracciano il giorno 13 gennaio con 30 utenti, a Ladispoli il giorno 14 gennaio con 80 utenti e a Civitavecchia ripartiranno ufficialmente lunedì 19 gennaio alle ore 16.30».

Il Team della ASL Roma 4 capitanato dalla dottoressa Valentina Iannucci (Direttore f.f. SISP) impegnato nella gestione del progetto è composto da diverse figure sanitarie specializzate (walking leader) che operano in sinergia per garantire che l’attività fisica sia come una terapia sicura.

Per ogni sede è indicata una figura specifica di coordinamento del progetto: la dottoressa Spadone Franca (gruppo di cammino di Civitavecchia), dottoressa Alessandra Vallone (gruppo di cammino Ladispoli) e la dottoressa Ada Maida (gruppo di cammino Bracciano).

Inoltre il dottor Simone Di Giovanni, laureato in Scienze Motorie, ha un ruolo trasversale come figura centrale di coordinamento tecnico nelle attività motorie in tutte le sedi di svolgimento garantendo che l’esercizio venga svolto in modo sicuro ed efficace per tutti i partecipanti.

Dove sono attivi i gruppi di cammino?

Gruppo di Cammino di Civitavecchia:

- ogni Lunedì e Venerdì appuntamento alle ore 16.00 alla Marina (aiuola nei pressi della Ruota panoramica). Inizio attività 16.30.

- ogni mercoledì alle ore 15.30 alla Marina (aiuola nei pressi della Ruota panoramica).

Inizio attività ore 16.00.

Gruppo di Cammino di Ladispoli:

- ogni lunedì alle ore 15.20 presso la Vecchia Stazione di Palo, Ladispoli

- ogni mercoledì alle ore 15.20 presso il parcheggio di via Firenze, Ladispoli (dove solitamente c'è il mercato la domenica)

- ogni sabato alle ore 8.50 presso il parcheggio di via Firenze, Ladispoli.

Gruppo di Cammino di Bracciano:

-ogni martedì e giovedì alle ore 15.10 presso il Parco Giovanni Paolo II Bracciano (Via dei Lecci/Via degli Aceri), di fronte bar dolci pazzie.

La risposta della cittadinanza e l'interesse dimostrato finora sono la prova di quanto sia forte il desiderio di adottare stili di vita sani e attivi.

Perché camminare insieme fa bene?

L'attività fisica, e in particolare la semplice camminata fatta con costanza e in compagnia, apporta numerosi benefici per la salute, tra cui:

Miglioramento dell’apparato cardiovascolare: aiuta a regolare la pressione arteriosa e riduce il rischio di malattie cardiache.

Controllo del peso e del metabolismo: camminare regolarmente stimola il metabolismo e aiuta a mantenere il peso forma.

Salute delle ossa e delle articolazioni: rinforza i muscoli e migliora la densità ossea, prevenendo l'osteoporosi.

Benessere psicologico: il movimento all'aria aperta riduce i livelli di stress e ansia, grazie al rilascio di endorfine.

Inoltre favorisce la socializzazione perché camminare in gruppo combatte la solitudine e trasforma l'esercizio in un momento di condivisione e divertimento.

Il progetto Prescribe to FITT non è solo esercizio fisico, ma una vera e propria "prescrizione" di benessere per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni.

Muoversi in compagnia rende l'impegno costante più facile e piacevole, trasformando lo sport in un momento sociale. Cosa serve? Abbigliamento sportivo, scarpe comode (da ginnastica o running) e una borraccia d'acqua.

Il gruppo è aperto a tutti coloro che vogliono migliorare il proprio stile di vita, indipendentemente dal livello di allenamento iniziale.

Se non hai mai partecipato e desideri unirti a noi, puoi presentarti direttamente al punto di incontro delle sedi di appartenenza oppure inviare una mail a prescribetofitt@aslroma4.it.

