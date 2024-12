CIVITAVECCHIA – Contro la psicosi da ragno violino la Asl Roma 4 ha pubblicato sulla propria pagina social i consigli di Claudio De Liberato, entomologo di IZS Lazio e Toscana. Si tratta di un animale notturno che morde in casi accidentali, se si sente schiacciato o minacciato.

DOVE SI TROVA

Si trova soprattutto all’interno degli edifici, predilige luoghi tranquilli e poco frequentati come soffitte, cantine, soppalchi, ripostigli, garage, retro dei mobili e scatoloni.

Per evitare il contatto l’esperto consiglia di mantenere puliti e privi di ragnatele gli angoli della casa, specialmente in zone poco frequentate.

COME EVITARLO

Si consiglia anche di indossare guanti per riordinare e pulire dove il ragno potrebbe nascondersi e di tenere il più possibile in ordine gli spazi. Viene consigliato anche di riparare le crepe nei muri, sbattere scarpe e vestiti prima di indossarli, riporre i vestiti della stagione non in corso in scatole con chiusura ermetica o sacchi e di staccare i letti dalle pareti e lasciare libera la parte sotto la rete.

COSA FARE IN CASO DI MORSO

Per l’esperto, inoltre, il morso del ragno violino non è doloroso e solitamente non ha conseguenze rilevati. In ogni caso è bene lavare la zona con acqua e sapone e applicare ghiaccio, tenere sotto controllo il punto per valutare possibile necrosi e rivolgersi immediatamente ad un medico o al pronto soccorso per una valutazione professionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA