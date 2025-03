CIVITAVECCHIA – Venerdì 14 marzo, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, la Asl Roma 4 e la Uosd Oculistica dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia organizzeranno una giornata di prevenzione dedicata alla diagnosi precoce di questa patologia oculare. Lo screening si terrà presso l’ambulatorio di Oculistica dell’ospedale dalle ore 8:30 alle ore 15 e sarà rivolto a tutta la popolazione dai 20 anni in su, con particolare attenzione a chi ha familiarità con il glaucoma. Per partecipare sarà necessario prenotare telefonando al numero 0766-591225 dal lunedì al venerdì, dalle ore 18 alle ore 19:30.

«È una giornata dedicata alla prevenzione, dove faremo screening per il glaucoma, una patologia neurodegenerativa molto silenziosa ma altrettanto pericolosa – ha spiegato Antonella Mollicone, responsabile della Uosd Oculistica della Asl Roma 4 – Spesso i pazienti non si accorgono di alterazioni del campo visivo fino a quando la patologia non è molto avanzata. Ecco perché è fondamentale una diagnosi precoce».

Durante lo screening verranno eseguiti esami diagnostici avanzati come la tonometria, per la misurazione della pressione oculare, la pachimetria, che consente di valutare lo spessore della cornea, e l’OCT (Tomografia a Coerenza Ottica), uno strumento all’avanguardia che permette di studiare in modo approfondito il nervo ottico e le fibre gangliari dell'occhio.

«La cosa che mi fa molto piacere – ha aggiunto la dottoressa Mollicone – è che c'è stato un grande seguito e abbiamo già ricevuto un gran numero di prenotazioni. Questo per noi è molto gratificante, perché significa che i cittadini di Civitavecchia e dei dintorni hanno una grande fiducia sia nell'ospedale San Paolo che, in particolare, nel reparto di Oculistica».

Il glaucoma è una delle principali cause di cecità nel mondo e può compromettere la vista in modo irreversibile se non diagnosticato e trattato in tempo. La diagnosi precoce è quindi essenziale per prevenire danni permanenti alla vista.

«Grazie alla collaborazione con la direzione sanitaria e la direzione generale – ha concluso la dottoressa Mollicone – abbiamo organizzato questa giornata proprio per offrire alla popolazione uno strumento concreto di prevenzione. La fiducia dimostrata dai cittadini e il numero di prenotazioni ci confermano l'importanza di questo tipo di iniziative».

La giornata di prevenzione del glaucoma rappresenta un’opportunità importante per la salute visiva della comunità, rafforzando il ruolo dell’Ospedale San Paolo come punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle patologie oculari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA