CIVITAVECCHIA – Una mattinata colorata e festosa, all’insegna della prevenzione, quella organizzata ieri dall’Andos Civitavecchia-Santa Marinella. In tantissimi hanno infatti partecipato alla marcia in rosa, che si è snodata sul lungomare e in centro, portando all’attenzione di tutti un messaggio fondamentale, basato sull’importanza della prevenzione. Presenti le autorità, con in testa il Sindaco, «per dare un messaggio – ha spiegato – di solidarietà e speranza alle donne che combattono la loro battaglia contro il tumore al seno. Alla Marina era presente il camper Asl per gli screening gratuiti, come annunciato in settimana dall'assessore Deborah Zacchei».

In particolare sono state eseguite 79 mammografie, 33 pap test e 35 esami del colon. Applausi anche per la performance della banda Puccini dell'Unione Musicale diretta dal maestro Francesco Davia e per il tenore Marco Manovelli che ha eseguito l'Inno d'Italia sulle note suonate dalla banda.