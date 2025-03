CIVITAVECCHIA – Si è concluso con successo l'Open Day dedicato alla prevenzione del glaucoma, organizzato dalla UOSD di Oculistica dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia, diretta dalla dottoressa Antonella Mollicone, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma. L'evento, il primo di questo tipo mai organizzato nella Asl Roma 4, ha registrato una grande partecipazione con ben 60 utenti sottoposti a screening specialistici gratuiti.

Durante la giornata, i pazienti hanno effettuato esami avanzati come Tonometria, Pachimetria e studio dei nervi ottici mediante OCT, strumenti diagnostici di ultima generazione che permettono di individuare precocemente i segni della malattia. A seguito degli esami, sei pazienti sono stati presi in carico dalla struttura per ulteriori approfondimenti e percorsi di cura personalizzati.

«La giornata è andata molto bene, tutto si è svolto in perfetto orario – ha dichiarato la dottoressa Mollicone –. Abbiamo sottoposto a screening 60 persone e su sei di loro abbiamo individuato cinque casi di glaucoma di cui i pazienti non erano a conoscenza, mentre su un caso abbiamo qualche riserva che verrà approfondita. C’è stata una grande adesione, segno che la popolazione è sempre più attenta alla prevenzione».

Il successo dell'iniziativa ha confermato l'importanza di eventi di questo tipo per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e del controllo periodico della vista. Il glaucoma è infatti una patologia neurodegenerativa che, se non diagnosticata e trattata in tempo, può portare a danni irreversibili alla vista. «Si è trattato di uno screening molto articolato, è la prima volta che viene fatto qualcosa di simile nella ASL Roma 4 e siamo molto soddisfatti del risultato» ha aggiunto la Mollicone.

L'evento ha rappresentato anche un'occasione per rafforzare il rapporto tra la popolazione e i servizi specialistici della Asl Roma 4, dimostrando che una diagnosi precoce può fare la differenza nel trattamento e nella gestione di una patologia complessa come il glaucoma. Un'iniziativa che, visti i risultati, sarà replicata nei prossimi mesi, con tutti gli utenti che hanno mostrato la volontà di aderire all’iniziativa che saranno ricontattati, per continuare a promuovere la salute oculare e offrire ai cittadini un'opportunità concreta di cura e prevenzione.

