FIUMICINO - L’attività fisica rappresenta un autentico farmaco naturale per il benessere fisico e mentale, ma per produrre reali benefici deve essere praticata con metodo e sotto controllo medico. Questo è il messaggio lanciato dal dottor Antonio Fiore, responsabile della Medicina dello Sport della ASL RM3, che sottolinea l'importanza di affidarsi a specialisti per impostare programmi di allenamento personalizzati e sicuri, evitando i rischi del "fai da te".

Fiore distingue nettamente tra sport agonistico e attività motoria quotidiana, ovvero quei movimenti che comportano un dispendio energetico, come camminare o svolgere lavori domestici. Sebbene entrambe siano fondamentali per la salute, l'esperto mette in guardia: "Il fai da te nell’allenamento può comportare rischi, soprattutto se non si tiene conto delle condizioni fisiche individuali". Per evitare errori e ottenere benefici reali, la Medicina dello Sport della ASL RM3 offre un servizio specializzato, con visite mediche e valutazioni personalizzate, per impostare un'attività fisica adatta alle esigenze di ogni individuo.

Uno degli aspetti chiave della medicina sportiva è la valutazione della capacità fisica individuale, che Fiore definisce "cilindrata". Questo parametro viene determinato attraverso strumenti tecnologici avanzati, come smartwatch e test specifici, in grado di monitorare parametri vitali come frequenza cardiaca e affaticamento. "Conoscere questi dati è essenziale per personalizzare l’allenamento e garantire un’attività fisica realmente efficace", sottolinea Fiore.

Un esercizio fisico ben calibrato porta miglioramenti non solo a livello muscolare, ma anche neurologico, contribuendo a potenziare la coordinazione e la funzionalità del sistema nervoso. "Lavorare sulla forza muscolare permette di ottenere benefici rapidi e visibili, incentivando le persone a mantenere uno stile di vita attivo", spiega il medico. L’attività fisica strutturata è un valido supporto anche per chi soffre di patologie croniche, come la fibromialgia o l’osteoporosi. "Il giusto programma di allenamento, accompagnato da un adeguato supporto motivazionale, può fare la differenza", afferma Fiore, sottolineando come il nuoto sia particolarmente indicato per chi soffre di osteoporosi, grazie agli effetti benefici della microgravità sulle ossa e sulla muscolatura.

Grazie ai progressi tecnologici, la medicina dello sport dispone oggi di strumenti all’avanguardia per monitorare e personalizzare l’attività fisica. "Ogni persona ha tempi di recupero differenti", spiega Fiore, evidenziando come un allenamento ben calibrato debba includere una corretta gestione della fase di supercompensazione, essenziale per migliorare la performance senza incorrere in sovraccarichi dannosi. Per chi desidera praticare attività fisica in modo sicuro ed efficace, il servizio di Medicina dello Sport della ASL RM3 rappresenta un punto di riferimento essenziale. Grazie a visite specialistiche, test funzionali e consulenze personalizzate, i professionisti dell’ASL RM3 guidano gli utenti nella scelta di un percorso sportivo adatto alle loro condizioni fisiche, garantendo benefici concreti senza rischi. "La chiave è costruire un percorso su misura, con un monitoraggio costante e professionale", conclude Fiore.