LADISPOLI - Le farmacie Flavia Servizi aderiscono alla campagna “Nastro Rosa” di Airc per sensibilizzare i cittadini a sostenere la ricerca sul tumore del seno. Fino al 31 ottobre nella Farmacia 2 di viale Europa e nella Farmacia 3 di via Bari, è possibile trovare il materiale informativo e le spillette simbolo dell’iniziativa. «I cittadini - dicono dal Comune - sono invitati a sostenere la ricerca contro il tumore al seno con una donazione minima suggerita di 2 euro per ogni spilletta acquistata». «La somma ricavata sarà devoluta alla Fondazione Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro), la speranza è quella di riuscire a sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulla patologia più diffusa tra le donne e per contribuire al progresso della ricerca, che con la prevenzione e la diagnosi precoce ha permesso di aumentare in maniera significativa il tasso di sopravvivenza negli ultimi anni».

