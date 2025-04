È stata presentata a Roma la FIAO, Federazione Italiana Associazioni Obesità! Un’alleanza che unisce sette associazioni di pazienti per dare maggiore forza alla lotta contro l’obesità, malattia che in Italia riguarda circa 6 milioni di persone.

L’evento si inserisce in un contesto storico cruciale: l’Italia potrebbe diventare il primo Paese al mondo ad approvare una legge specifica sull’obesità, grazie alla proposta di legge n. 741 della XIX Legislatura, a firma dell’On. Roberto Pella, attesa a breve in Aula alla Camera. Il testo mira a riconoscere pienamente l’obesità come malattia cronica e recidivante, ponendo le basi per un approccio più strutturato, inclusivo e non stigmatizzante, che garantisca diritti, cure e percorsi multidisciplinari per chi ne è affetto.

Secondo Iris Zani (Presidente FIAO) e Eligio Linoci (Vicepresidente FIAO), l’approvazione di questa legge rappresenterebbe un cambiamento culturale e sanitario fondamentale, riconoscendo finalmente che l’obesità non è una colpa individuale, ma una patologia da affrontare con strumenti adeguati e politiche integrate. La federazione si pone come interlocutore delle istituzioni e promotore di informazione, prevenzione e supporto per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Anche esponenti politici e scientifici sottolineano l’importanza della proposta legislativa e della nascita di FIAO come segnale di svolta per una presa in carico efficace dell’obesità in Italia.

Tra le associazioni firmatarie c’è “SMALL mai più obesi” rappresentata dalla sua presidente Maria Carla Ossola che opera su tutto il territorio nazionale.