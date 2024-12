CIVITAVECCHIA – Nella lunga scia degli eventi inerenti la “giornata mondiale della donazione di sangue” organizzati dalla “M. VILLOTTI” si è ripetuta, anche quest’anno, l’iniziativa solidale dei militari della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia che, numerosi, hanno effettuato una donazione cumulativa di sangue.

Le adesioni all’evento da parte dei militari in servizio, alcuni dei quali accompagnati persino da loro familiari, hanno consentito di raccogliere poco meno di una cinquantina di sacche di sangue intero ritenute dagli addetti ai lavori estremamente preziose nel periodo estivo, notoriamente caratterizzato da un incremento del fabbisogno per necessità ospedaliere e, nel contempo, più problematico per i donatori stessi.

L’evento si è svolto nella mattinata del 28 giugno con l’utilizzo di un’autoemoteca posizionata proprio di fronte alla caserma dell’Arma di Via Antonio da Sangallo, consentendo di raccogliere adesioni anche da parte di persone di passaggio.

Quello tra Avis Comunale Civitavecchia e Arma dei Carabinieri è un rapporto ormai consolidato e sigilla concretamente virtù quali generosità e altruismo riconosciute dalla collettività.

