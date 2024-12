LADISPOLI - In piazza Rossellini arriva "La mela di Aism", l'iniziativa a sostegno della ricerca contro la sclerosi multipla. Appuntamento sabato 5 e domenica 6 ottobre. La manifestazione si svolgerà in 5mila piazze italiane dove 14mila volontari distribuiranno sacchetti di mele a fronte di una donazione di 10 euro. A Ladispoli, a dare supporto ai volontari Aism e alla loro causa, ci penseranno i volontari Avo (associazione volontari ospedalieri). L'iniziativa di questo fine settimana servirà anche ad informare, sensibilizzare su questa grave malattia del sistema nervoso centrale che colpisce principalmente i giovani e le donne, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Per prenotare un sacchetto di mele o informazioni contatta i volontari locali al 339.2161433

