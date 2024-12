FIUMICINO - È stata inaugurata una postazione DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) nel parco di Villa Guglielmi: la seconda installata a Fiumicino, dopo quella posizionata in piazza G.B Grassi, su iniziativa della Pro Loco e dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Locale Croce Rossa Italiana. Presenti all’inaugurazione il sindaco, Mario Baccini, l’assessore allo sport, Valentina Torresi, l’assessore allepolitiche Sociali, Monica Picca, il presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango, il Presidente del comitato di Fiumicino della Croce Rossa, Stefano Salvinelli, il consigliere Mauro Stasio, l’incaricato alla sanità Roberto Marta ed una rappresentanza della polizia locale.

«La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta. Con l’installazione del DAE nel Parco di Villa Guglielmi, dove molte persone praticano sport e trascorrono il tempo libero– ha dichiarato il sindaco Mario Baccini durante il suo intervento – Grazie al comitato di Fiumicino della Croce Rossa ed alla Pro Loco, per la loro fondamentale collaborazione alla realizzazione di questo progetto ed anche a tutti i volontari impegnati ogni giorno sul nostro territorio. L’incontro tra istituzioni ed associazioni locali da vita al concetto di sussidiarietà verticale, di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e realtà territoriali, per risolvere, in maniera omogenea ed efficace, le tante e diverse esigenze di un territorio vasto come quello di Fiumicino», conclude il sindaco.