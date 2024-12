CIVITAVECCHIA – In occasione del suo ventennale, l’Associazione Diabetici di Civitavecchia (A.DI.CIV.) organizza un’importante iniziativa per la promozione della salute e del benessere: il Fitwalking 4.0. Questo evento, che si terrà il 18 ottobre 2024, prevede un convegno presso la sala Teatro del Consorzio dell’Università per Civitavecchia, seguito da una camminata di gruppo sul Lungomare cittadino.

L’iniziativa, come spiegano dal Pincio in una nota, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica nella prevenzione e gestione del diabete, delle malattie cardiovascolari e dell’obesità. Il Comune di Civitavecchia ha aderito con entusiasmo alla Urban Diabetes Declaration, impegnandosi a promuovere politiche per combattere il diabete di tipo 2 e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Maurizio Damilano, due volte campione mondiale di marcia e promotore del fitwalking, una disciplina che si basa sul “camminare bene” per trarne il massimo beneficio per la salute.

Damilano ha dichiarato: «Il fitwalking è una tecnica che permette di sfruttare al meglio un’azione naturale come il camminare, contribuendo al benessere fisico e mentale. È un’attività accessibile a tutti, che può essere praticata in qualsiasi ambiente, sia urbano che naturale. Gli effetti positivi sul corpo sono ormai comprovati dalla scienza e possono essere determinanti nella prevenzione di malattie croniche come il diabete».

Il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico ha aggiunto: «È con grande orgoglio che il Comune di Civitavecchia sostiene iniziative come il ‘Fitwalking 4.0’. Lo sport, in particolare il camminare, è un’arma potente nella prevenzione e gestione di malattie croniche. Questa camminata simbolizza l’importanza di uno stile di vita sano e la necessità di fare scelte quotidiane che migliorino la nostra salute. Ringrazio l’Associazione Diabetici di Civitavecchia per il loro costante impegno e invito tutta la comunità a partecipare attivamente a questo evento. La prevenzione inizia da piccoli gesti, come il movimento quotidiano, che possono fare una grande differenza».

Soddisfazione anche del Sindaco Marco Piendibene: «lo sport è una palestra di vita, insegna stili di vita sani, lo stare insieme con correttezza e il prendersi cura di mente e corpo, eventi come questi hanno non solo un grande valore sportivo, ma anche sociale ed educativo».

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e della ASL ROMA 4, ed è parte del progetto internazionale Cities Changing Diabetes, con il supporto di Novo Nordisk.

©RIPRODUZIONE RISERVATA