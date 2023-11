FIUMICINO - Grande successo per la prima edizione dell’open day “Previeni l’Ictus …” organizzato sabato 28 ottobre dal Comune di Fiumicino, dalla Asl Rm3, dagli Aeroporti di Roma e dal Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino. con il supporto di Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiumicino, e dell’Associazione Infermieristica PA.RE. e con il patrocinio della Regione Lazio.

Tantissimi i cittadini che hanno accolto l’invito a fare uno screening preventivo, attraverso l’esame di ritmo cardiaco. Infatti, sono stati circa 200 i cittadini, tra i 50 e i 70 anni, che hanno partecipato alle visite effettuate nei due presidi. Alcuni di questi sono stati avviati a un approfondimento diagnostico per lesioni sospette. Per poter usufruire dello screening gratuito del ritmo cardiaco le uniche condizioni poste erano quelle della prenotazione telefonica obbligatoria ai numeri dedicati. Il valore principale dell’iniziativa è quello di ricordare l’importanza della valutazione del rischio cardiovascolare individuale e della sua prevenzione. «Grandissima soddisfazione – spiega Rotary Club Fiumicino Portus Augusti – è stata espressa dai partecipanti che hanno ringraziato gli organizzatori presenti, invitando a ripetere l’iniziativa anche per altre patologie.

Presso il Poliambulatorio Asl RM3 di Via Coni Zugna è intervenuto anche il Sindaco Mario Baccini che si è intrattenuto con gli operatori e i cittadini raccogliendo i commenti positivi di tutti i presenti, incluso l’invito a ripetere queste iniziative magari arrivando anche nelle diverse frazioni dell’esteso Comune di Fiumicino. La Fibrillazione Atriale, che colpisce mediamente il 2% degli adulti e oltre i 40 anni una persona su 4, è una delle cause più frequenti di Ictus. Con il Progetto “Previeni l’Ictus” si vuole consentire a un’ampia fascia di popolazione territoriale e Rotariana di usufruire gratuitamente dello screening del ritmo cardiaco al fine di evitare o prevenire il rischio di sviluppo di queste patologie».