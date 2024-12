FIUMICINO - Anche quest’ anno, il 5 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove la campagna “Salva vite: igienizza le mani” (SAVE LIVES: clean your hands) per puntare i riflettori su questa importante pratica e rafforzare l’impegno delle persone a sostenerne il miglioramento. Per l’occasione l’Asl Roma 3 ha organizzato diverse iniziative che si terranno da lunedì 6 maggio a mercoledì 8 maggio.

«Un’attività semplice anche se forse troppo sottovalutata, il lavaggio delle mani, invece, oltre a garantire cure sicure può contribuire a salvare vite. Un messaggio che, nel corso della pandemia da Covid 19 abbiamo ascoltato e letto tante volte, trasformandolo appunto in un’abitudine e anche in una necessità. Come Asl, anche quest’anno, ci impegniamo nel diffondere la cultura di una corretta igiene delle mani sia tra i cittadini che tra gli operatori sanitari, promuovendo iniziative specifiche nel nostro territorio», dichiara Francesca Milito, direttore generale ASL Roma 3.«L’igiene delle mani è scientificamente riconosciuta come la strategia più importante per prevenire la diffusione dei microrganismi resistenti agli antibiotici e ridurre le infezioni correlate all’assistenza (ICA). Dunque, è necessario non abbassare l’attenzione e continuare a puntare i riflettori su un’abitudine essenziale per la prevenzione delle ICA e la diffusione di germi», aggiunge Alessia De Angelis, direttore f.f. UOC Servizio Infermieristico ed Ostetrico Cure Primarie e responsabile dell’iniziativa.

Tra gli appuntamenti sono previste delle dimostrazioni pratiche interattive con la presenza di personale infermieristico e studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e “Tor Vergata”. Diversi gli eventi organizzati dalla Asl Roma 3: lunedì 6 maggio dalle 9 alle 12 saranno presenti infopoint presso l’atrio dell’Ospedale G.B. Grassi e del CPO di Ostia con box pedagogico a ultravioletti per la verifica dell’igienizzazione mani.

Martedì 7 maggio dalle 9 alle 12 saranno predisposte quattro postazioni informative rivolte ai cittadini sulla corretta procedura di igiene delle mani presso la Casa della Salute a Ostia, il Poliambulatorio di Coni Zugna a Fiumicino e la Casa della Salute di Palidoro. Mercoledì 8 maggio dalle 8 alle 14 si terrà invece un corso di formazione rivolto agli Infection Control Link Nurse, infermieri specialisti per la prevenzione ed il contrasto alle Infezioni Correlate all’assistenza in ambito ospedaliero nell’aula Sinibaldi del Grassi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito e sui social della Asl.