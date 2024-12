LADISPOLI - C'era anche l'Adiciv di Civitavecchia alla Giornata della Salute e della Prevenzione promossa dalla Asl Roma 4 domenica scorsa in piazza Falcone. L'associazione, con i suoi volontari, ha effettuato - in collaborazione con il personale sanitario - lo screening di valutazione del rischio diabete. «Ancora una volta - hanno detto dall'Adiciv - prima di esprimere considerazioni di merito sui risultati ottenuti dal nostro screening, vogliamo sottolineare l'importanza della collaborazione con la nostra Asl necessaria a diffondere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione, infatti l'aver registrato, in sole tre ore 54 persone che hanno completato il percorso a partire dalla rilevazione dei parametri vitali, lo screening, per terminare con il nutrizionista, conferma la bontà della strada intrapresa». E dall'associazione hanno voluto ringraziare il dottor Daniele Segnini, nutrizionista «che ha effettuato consulenza a 16 persone che hanno evidenziato le maggiori problematiche durante lo screening», e la dottoressa Luciana Cacciotti, responsabile del centro anti fumo della Asl «che ha sottolineato nelle sue consulenze l'aumento del rischio cardiovascolare nei diabetici fumatori».

