CERVETERI - Ancora una giornata di prevenzione nella città etrusca. Questa volta grazie all'ausilio del comitato locale di Santa Severa - Santa Marinella della Croce Rossa. L'appuntamento, fortemente voluto dalla delegata Adele Prosperi, è per venerdì a partire dalle 9 ( e fino alle 13) a Largo Almuneacar, sotto la grande Quercia, con "ControlliAmoci", una giornata di prevenzione gratuita in cui sarà possibile effettuare la misurazione della pressione e della glicemia. Per poter usufruire del servizio messo a disposizione non sarà necessaria la prenotazione.

IN PIAZZA RISORGIMENTO ANCORA SCREENING GRATUITI GRAZIE ALLA ASL ROMA 4

Proseguono intanto sempre a Cerveteri gli screening mammografici (rivolto alle donne dai 54 ai 74 anni) e al colon retto (rivolto a donne e uomini dai 50 ai 74 anni) promossi dalla Asl Roma 4. Il servizio sarà a disposizione degli utenti fino al 31 luglio in piazza Risorgimento con l'unità mobile e professionisti dell'azienda sanitaria. In questo caso la prestazione, gratuita, andrà prenotata al numero 800539762. Per informazioni ci si può rivolgere anche agli uffici messi a disposizione dal comune, sempre in piazza Risorgimento, alla Asl Roma4.

