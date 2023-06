CERVETERI - Uno spazio sempre aperto a disposizione dei giovani ma anche delle coppie e dei genitori. È questo il consultorio con all'interno tutte le sue profeassionalità: dall'infermiera, al ginecologo, passando per gli psicologi e l'ostetrica che è un po' «la colonna della struttura in quanto accoglie tutte le donne e i soggetti che vengono a chiedere i servizi che offriamo», come spiegato dal direttore dal direttore del consultorio di Cerveteri, la dottoressa Elena Gelmini. E poi "largo" ovviamente anche ai giovani con uno spazio loro riservato. Si parla di una fascia d'età che va dai 14 ai 24 anni. «Quando accedono trovano a disposizione tutta l'equipe. Possono venire, relativamente appunto allo spazio giovani, senza appuntamento, liberamente e senza il consenso dei genitori». E una delle novità riservata ai ragazzi dai 14 ai 21 anni, sarà la distribuzione gratuita dei contraccettivi. Ma c'è molto di più. I professionisti della Asl Roma 4 si occupano anche della genitorialità e soprattutto di fornire loro un sostegno soprattutto in presenza di comportamenti violenti. «Le famiglie problematiche vengono inviate dal tribunale e quello che viene chiesto ai consultori - ha spiegato ancora la dottoressa Gelmini - è di fornire loro un sostegno alla genitorialità o al genitore nel confrontarsi col rifiuto di un figlio adolescente, soprattutto quando ci sono casi di violenza». Un tema, quello della violenza di genere che gli esperti dell'azienda sanitaria trattano anche nei loro progetti all'interno delle scuole insieme ad altri temi fondamentali come quello dell'educazione sessuale e all'affettività.

