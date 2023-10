PAGINA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CSP

CIVITAVECCHIA – Le Farmacie comunali, gestite da Civitavecchia Servizi Pubblici, sono divenute ormai dei veri e propri ambulatori.

Gli utenti delle Farmacie con più ampi spazi a disposizione (Cisterna, Boccelle, Aurelia) possono ormai contare su di una serie di servizi impensabili solo qualche anno fa.

Cisterna e Boccelle si sono dotate da mesi di un vero e proprio Cardio point, con moderni ECG per ottenere rapidamente, ed a costi molto contenuti, elettrocardiogrammi molti chiari ed apprezzati dai medici.

Calamatta si è dotata di un centro antiinfluenzale già operativo (con i famosi tamponi) dall’epoca del Covid 19.

Sempre Cisterna ha a disposizione moderni dermatoscopi per diagnosi di tipo dermatologico, che sviluppa in collaborazione con l’IDI di Roma.

Insomma una serie di servizi a tutto tondo che tendono ad assecondare le molteplici esigenze degli Utenti semplificando la vita a loro ed i loro familiari.

LO PSICOLOGO IN FARMACIA - La più recente iniziativa che prenderà invece il via nei prossimi giorni alla Farmacia Boccelle è quella di garantire la assistenza continua di una psicologa all’interno della Farmacia per assicurare anche un supporto di questo tipo che appare ormai quasi imprescindibile.

“Lo Psicologo in Farmacia” è un Servizio che si svolge all’interno degli spazi della farmacia, contesto facilmente accessibile e familiare e si rivolge ai cittadini maggiorenni. Tale Servizio può essere definito come un’opportunità per intercettare, in un’ottica di prevenzione i bisogni inespressi da parte delle persone che possono manifestare un disagio psicologico e usufruire, nel rispetto della riservatezza e della privacy, di una consulenza professionale.

Lo Psicologo è adeguatamente preparato al primo ascolto e alla valutazione della domanda portata in consulenza.

Il Servizio “Lo Psicologo in Farmacia”, promosso da Civitavecchia Servizi Pubblici srl, si rivolge ai cittadini, di tutte le fasce di reddito, alleggerendo le richieste in ambito psicologico che pervengono al Sistema sanitario pubblico e arricchendo la rete di servizi presenti sul Territorio.

La presenza dello psicologo in farmacia, anche nell’ambito dell’evoluzione della farmacia, permette un tempestivo accesso ad una consulenza psicologica, per favorire la presa di coscienza del cittadino sul proprio stato di salute. Esercita anche attività di screening svolgendo una funzione di filtro della domanda psicologica dei cittadini riducendo gli accessi di primo livello e le richieste inappropriate ad altre Strutture del Sistema sanitario nazionale, concorrendo alla riduzione della spesa sanitaria. Promuove una adeguata cultura del benessere e dei corretti stili di vita.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e pianificata dalla Direttrice della Farmacia comunale Boccelle, la dottoressa Federica Amodeo, sostenuta dal suo staff, ovvero dalle dottoresse Camilla Braccini, Jilla Mahadavi, Rosangela Primato e dal dottor Francesco De Felici.

