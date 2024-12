CIVITAVECCHIA – Il caldo arriva a Civitavecchia e arriva il primo weekend da bollino giallo. Dopo un inizio estate incerto con temperature piuttosto nella norma già da oggi il termometro arriverà a sfiorare i 30 gradi, 28 reali e 30 percepiti, ma nella giornata di domani si prevede un picco alle 14 di 32 gradi, 34 percepiti.

Temperature elevate che mettono in pre-allarme il sistema sanitario e sociale del territorio a tutela soprattutto dei più fragili. Proprio per monitorare le ondate di calore che «si verificano quando si registrano temperature molto elevate - si legge sul sito del Ministero della Salute - per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione» è ripartita la pubblicazione del bollettino quotidiano visto che queste condizioni climatiche «possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione».

Per domani è previsto il bollino arancione per ben 17 città in tutta Italia con temperature che si alzano in tutto lo stivale. Civitavecchia rimane in pre-allerta. Le raccomandazioni sono quelle abituali, soprattutto per le fasce di popolazione più debole come ad esempio bere tanta acqua e non uscire nelle more più calde della giornata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA