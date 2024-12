TARQUINIA - Si chiude con importanti risultati l’anno 2023 sul fronte delle donazioni, di sangue e non solo, registrate dall’Avis di Tarquinia.

Con le 26 sacche di sangue raccolte nell’ultima donazione di dicembre, infatti, sale a 339 il totale complessivo raggiunto nei dodici mesi: ben 89 sacche in più rispetto al numero raccolto lo scorso anno. Un più 11% quindi per quanto concerne la raccolta di sangue, al quale si aggiunge l’aumento, in termini di donazioni, anche del plasma, con 104 sacche raccolte e un incremento rispetto al 2022 del 174%. Un traguardo eccellente che raccoglie la soddisfazione dei volontari per la generosità dei tarquiniesi donatori, diventati 52 in più rispetto al 2022, di cui 17 ragazzi delle scuole superiori, frutto della collaborazione avviata con la dirigente scolastica Laura Piroli e la professoressa Cinzia Brandi. «Siamo lusingati e soddisfatti – dicono dalla sezione Avis di Tarquinia – e ci piace sottolineare questa crescita delle donazioni di plasma: ricordiamo che, con esso, si realizzano medicinali, per cui ha un’efficacia nel salvare vite forse anche superiore alla raccolta di sangue”.

Importante infatti il lavoro di sensibilizzazione che la sezione Avis ha svolto in questo anno in tutto il territorio e che ha permesso di ampliare il numero di volontari e donatori, fondamentali per restituire speranza a tanti malati e salvare vite umane.

