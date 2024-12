CIVITAVECCHIA – Giovedì 7 novembre, alle 17, il Teatro della Fondazione Cariciv di piazza Verdi ospiterà la presentazione del libro “Autismo, Yoga e campane tibetane: suoni e silenzi speciali”, scritto da Mauro Pedone e Sergio Starace.

L’evento, patrocinato dalla Fondazione Cariciv e dall'Asl Roma 4, vedrà la partecipazione degli autori e di personalità locali, tra cui il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e il direttore sanitario dell'Asl Roma 4 Simona Ursino.

Sergio Starace ha raccontato che il libro è il risultato di «sette anni di lavoro» con persone autistiche, in cui lui e Pedone hanno utilizzato «yoga e campane tibetane» per favorire calma, equilibrio e maggiore attenzione. «Abbiamo messo a punto una sequenza di esercizi che usa il corpo come strumento di linguaggio, insieme al canto delle vocali e al suono delle campane», ha spiegato Starace, aggiungendo che i benefici sono stati riscontrati anche dalle famiglie e dai professionisti come psicologi e logopedisti.

Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, ha espresso il suo sostegno a questo progetto, definendo i corsi di Starace «meravigliosi» e sottolineando che «abbiamo la testimonianza diretta dei genitori, che vivono ogni giorno le difficoltà legate all’autismo e che potranno trovare nel libro consigli utili».

Anche Roberto Di Cicco, direttore generale ff della Asl Roma 4, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: «Abbiamo concesso il patrocinio con grande piacere, poiché questo progetto offre stimoli interessanti per i nostri professionisti». Di Cicco ha ricordato l’attenzione della Asl Roma 4 per i disturbi dello spettro autistico, rafforzata con la creazione e il potenziamento di due poli dedicati.

L'evento sarà arricchito dagli interventi di esperti come la fisioterapista Luana Belloni, che affronterà il tema del supporto fisico tramite lo yoga, e il psicologo Alessio Mossino, il quale illustrerà i benefici dell'approccio integrato su persone con autismo.

La presentazione si concluderà con un rinfresco offerto dagli autori, durante il quale sarà possibile discutere ulteriormente sui temi trattati.

SINOSSI – Tecniche vibrazionali per i disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo In Italia sono circa 600.000 le famiglie che vivono ogni giorno le difficoltà legate ai disturbi dello spettro autistico: oggi possono avere un valido supporto grazie alla sinergia di yoga e campane tibetane. Pedone e Starace, che lavorano da anni con bambini autistici in collaborazione con Centri Diurni e Asl di riferimento, hanno constatato che tali pratiche regalano momenti di tranquillità e benessere alle persone con queste problematiche, sono da supporto alle terapie mediche e costituiscono una risorsa psicoeducativa e nelle riabilitazioni. Il loro è un metodo collaudato, che necessita solamente dello spazio per il tappetino da yoga e di almeno una campana tibetana. Questo agile manuale è adatto agli insegnanti, agli operatori olistici, agli psicologi e ai genitori.

