CIVITAVECCHIA – Successo per la prima delle due giornate messe in campo dalla Asl Roma 4 in occasione del Palio Marinaro.

Nel porto storico, ieri, il truck per gli screening e il camper per le vaccinazioni dell’azienda sanitaria locale hanno “occupato” la calata Laurenti offrendo una serie di servizi. Dallo screening fino ai vaccini passato per il progetto Prescribe to Fitt con l’ambulatorio contro la sedentarietà del dottor Alessandro Marcelli e la camminata nel porto storico che ha visto la partecipazione di 50 persone.

Dalle 9 alle 16 in tanti hanno approfittato della disponibilità del servizio vaccinale per fare un punto sulla propria situazione sanitaria e, magari, farsi inoculare uno dei sieri offerti.

Tante richieste per il vaccino contro l’Hpv e quello contro il tetano. Bene anche l’ambulatorio della sedentarietà e lo stand dell’Adiciv dove sono state fornite informazioni e indicazioni su corretti stili di vita per una prevenzione a 360 gradi. Gli operatori hanno somministrato 32 vaccinazioni su 28 utenti.

Nel corso della giornata sono stati effettuati 31 hpv test, 60 mammografie, distribuiti 20 kit per lo screening del colon retto e fatte 40 visite oculistiche.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Oggi, dalle 9 alle 18, focus sugli screening mammografici, del colon retto e per l’hpv.

Una occasione importante per conoscere le molte iniziative che l’azienda sta mettendo in campo per portare la prevenzione sul territorio e rendere la medicina alla portata di tutti.

