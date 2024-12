FIUMICINO - Si è svolto presso l’ Aula Consiliare, del Comune di Fiumicino, la presentazione di “CIRCE”, il progetto europeo a cui partecipa, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, la ASL Roma 3, che mira alla per la promozione della salute in età pediatrica e in particolare di quella dei ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni. L’iniziativa si svilupperà presso gli istituti scolastici di Fiumicino che aderiranno al progetto, dove una squadra dell’Azienda sanitaria , si occuperà di promuovere attività diverse di informazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione e sulla promozione di stili di vita salutari.

Presenti in aula il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca, il Direttore Generale ASL RM3, Francesca Milito.