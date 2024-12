CERVETERI - Un sostegno professionale e personalizzato a chiunque abbia bisogno di affrontare momenti di difficoltà emotiva, stress o altre problematiche psicologiche. A Cerveteri arriva il nuovo sportello di ascolto, un servizio gratuito gestito da counselor qualificati, pronti ad ascoltare e supportare i cittadini in un ambiente sicuro e confidenziale. Taglio del nastro: l'1 agosto dalle 18 alle 20 alla farmacia comunale 6 in via Fontana Morella.

«Il benessere emotivo dei nostri cittadini - ha detto il sindaco Elena Gubetti - è una priorità per la nostra amministrazione. In un periodo in cui lo stress e l'ansia sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, avere uno sportello di ascolto presso le farmacie comunali rappresenta un passo significativo per supportare la nostra comunità. Sono orgogliosa di poter offrire questo servizio gratuito e innovativo ai cittadini. Vogliamo che ogni persona della nostra comunità sappia che non è sola e che può trovare un luogo sicuro dove parlare e ricevere aiuto. Questo progetto è parte del nostro impegno continuo a promuovere il benessere psicofisico di tutti». Il servizio prevede: consulenze individuali e di gruppo (saranno offerte sessioni personalizzate per affrontare problematiche specifiche, oltre a gruppi di supporto su temi comuni come la gestione dello stress e dell'ansia), workshop e seminari (verranno organizzati incontri educativi su tematiche legate alla salute mentale e al benessere), consulenza gratuita (per incentivare l'accesso al servizio, la consulenza sarà gratuita).

