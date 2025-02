OSTIA - In arrivo un nuovo servizio all’Ospedale G.B. Grassi di Ostia: sarà operativo a partire dal prossimo 12 marzo l’Ambulatorio di ecografia cerebrale neonatale. La struttura si trova al piano terra del nosocomio e all’interno del reparto di Pediatria e Neonatologia.

«Dopo aver aperto l’Ambulatorio di Gastroenterologia pediatrica a gennaio, mettiamo a disposizione un nuovo centro che affidiamo alla responsabilità e alla competenza della dott.ssa, Tania Tonelli. L’idea alla quale stiamo lavorando in accordo con la Direzione aziendale è` quella di una ‘Nuova pediatria’, un reparto in forte espansione al quale va collegato ogni servizio utile alla tutela della salute dei neonati e dei piccoli pazienti», spiega Luisa Pieragostini, Direttore UOC Pediatria dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia.

«Il lavoro che stiamo facendo mira a creare una rete tra il nostro ospedale e i cittadini del territorio. L’ambulatorio di ecografia cerebrale neonatale vuole diventare un punto di riferimento per le famiglie dei neonati prematuri che devono continuare a ricevere i controlli e le cure necessari anche dopo la dimissione. Negli ultimi 20 anni, infatti, nonostante gli enormi progressi ottenuti nell’assistenza al neonato prematuro, resta ancora alto il rischio di danno cerebrale che pertanto va monitorato nella sua evoluzione con controlli ecografici ripetuti nel tempo. In una più ampia campagna di prevenzione e informazione, va comunque sottolineato che l’ecografia cerebrale è un esame non invasivo e di breve durata, ma fondamentale per la salute di qualsiasi bimbo. Si tratta infatti di un test di screening che studia l’encefalo del neonato e rientra nella lista di quelli a cui deve essere sottoposto, diventando imprescindibile in presenza di alcuni fattori di rischio», aggiunge Tania Tonelli, pediatra dell’Ospedale G.B Grassi di Ostia e responsabile del nuovo Ambulatorio di ecografia cerebrale neonatale.

E’ già possibile effettuare la prenotazione con impegnativa del pediatra telefonando al servizio ReCup della Regione Lazio. Il centro riceve ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 18.

Per maggiori informazioni e richieste ulteriori è possibile scrivere una mail a pediatria.grassi@aslroma3.it o telefonare al numero 06 56482547.