CERVETERI - È stato posizionato in questi giorni presso la farmacia del Borgo nella frazione di San Martino sulla Doganale, un nuovo defibrillatore.

«La nuova apparecchiature che ci si augura non debba servire mai - ha detto il consigliere Fdi, Luigino Bucchi - è ha disposizione all'esterno della farmacia per eventuali emergenze h24. Per l'encomiabile iniziativa, che in caso di urgenza potrebbe salvare vite umane, si ringraziano: il responsabile dottor Bruno Migliore per il costante impegno a favore della comunità, e tutto il gentile e simpatico staff della farmacia preparato anche per questo tipo di emergenza».

