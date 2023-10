PAGINA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CSP

CIVITAVECCHIA – In occasione della commemorazione dei defunti è stata emessa un’ordinanza sindacale con la quale si modifica l’orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali.

Nello specifico, le due strutture cimiteriali di via Aurelia Nord e di via Braccianese Claudia rimarranno aperte dalle ore 7:30 alle 17 nei giorni martedì 31 ottobre, mercoledì 1° novembre, giovedì 2 novembre e venerdì 3 novembre.

Come ogni anno, nelle giornate del prossimo 01 e 02 novembre saranno potenziati i collegamenti del Trasporto Pubblico con i servizi cimiteriali apportando alcune modifiche alla linea 4 e linea 5.

LE MODIFICHE - 1° novembre, la linea 5 festiva sarà sostituita per l’intera giornata dalla linea 4/5 festiva che eseguirà i seguenti orari:

Linea 4/5 – Festiva (intera giornata)

Stazione, piazza Vittorio Emanuele, via XVI Settembre, via Braccianese Claudia, Nuovo cimitero (2), Via Braccianese Claudia, Via Tirso, Via Monteverdi, Via Rossini, Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord, Via di Sant’Agostino, ex Centro Nato (1), Via Fontanatetta, località La Scaglia, Via Aurelia Nord, Cimitero monumenale, via Tarquinia, via XVI Settembre, piazza Vittorio Emanuele, Stazione.

Orari: 8 (1)(2) – 9 (2) – 10 (2) – 11 (1)(2) – 12 (2) – 15 (1)(2) – 16 (2) – 17 – 18 - 19 (1)

(1) ex Centro Nato - (2) Transita all’interno del Nuovo Cimitero

2 novembre, la linea 4 effettuerà il seguente percorso:

Linea 4

Stazione, viale della Vittoria, viale Guido Baccelli, via Roma, via Terme di Traiano, via Pecorelli, via Braccianese Claudia, Nuovo cimitero, via Braccianese Claudia, via Tirso, Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, Cimitero monumentale, via Tarquinia, via Braccianese Claudia, via Pecorelli, via Terme Di Traiano, via Roma, viale Baccelli, viale della Vittoria, Stazione.

Orari: 8:30* – 9:30* – 10:30* – 11:30* – 15:30* – 16:30* – 17:30 – 18:30

*Transita all’interno del Nuovo Cimitero.

Cimitero monumentale, reparto Vaselli: lavori sospesi dal 27/10 al 5/11.

Cimitero monumentale – I lavori di messa in sicurezza del reparto "Vaselli", all’interno del cimitero monumentale di via Aurelia Nord, saranno sospesi da venerdì 27 Ottobre a domenica 5 novembre per consentire a tutti i cittadini un regolare accesso in occasione della imminente festività di commemorazione dei defunti.

Da ieri pertanto è possibile accedere regolarmente alla parte superiore del reparto. Per motivi di sicurezza non saranno però direttamente raggiungibili i livelli più alti dei loculi.

Da ora, inoltre, è possibile effettuare il pagamento online del canone luci votive e per più annualità attraverso l’APP di Civitavecchia Servizi Pubblici srl. Agli utenti che si registrano sull’applicativo viene rilasciato un unico QRCode con il quale poter accedere e utilizzare tutti i servizi offerti. Pagamenti online in tempo reale, dunque, senza bisogno di recarsi fisicamente al cimitero.

Tutto direttamente dal proprio smartphone.

Installa l'App per Android o iOS e registrati (o effettua il login).

