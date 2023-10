La sede degli Istituti Atlante di Civitavecchia, i noti istituti privati leader nel campo della formazione, con 2 sedi a Ladispoli e Civitavecchia e point in tutta Italia, aperta nel 2018 compie 5 anni.

Da venti anni gli Istituti Atlante sono leader in tutta Italia nel settore della formazione, si occupano della preparazione ed il recupero, dalla scuola media inferiore a quella superiore per ragazzi e adulti, fino all’università con il nostro polo in sede, i master ed i corsi di lingua e le certificazioni informatiche e i pass valide come punteggio per i concorsi. Oltre ai consueti corsi di amministrazione, finanza e marketing, ex ragioneria, costruzione, ambiente e territorio, ex geometra, tutti i corsi dei licei (scienze umane, classico, artistico, linguistico, scientifico, sportivo), alberghiero, turistico, abbiamo aperto i corsi anche per le scuole elementari e le medie private, sostenendo anche il progetto homeschooling, (anche online in tutta Italia).

I manager degli Istituti Biagio Camicia e Francesco Crimaldi: ”Al fine di sostenere la fragilità di molti adolescenti abbiamo attivato anche un reparto psicologia e un team di docenti esperti in DSA.

Noi crediamo che la scuola debba essere all’avanguardia, infatti siamo un vero e proprio modello formativo, un college d'élite che eroga lezioni tutte le mattine, il pomeriggio e online per i lavoratori, anche con tutor personali. Inoltre i nostri studenti possono usufruire di stage formativi presso importanti aziende e grazie alla DIGITAL ACADEMY e il progetto ATLANTE INTERNATIONAL i nostri ragazzi possono apprendere i nuovi business digitali e fare esperienze lavorative post diploma.

È anche possibile studiare e recuperare anni scolastici in tutti gli indirizzi anche online. Grazie alle nostre piattaforme digitali all’avanguardia colleghiamo studenti in aula da tutti i paesi e le regioni d’Italia”.

Per festeggiare con la città di Civitavecchia i 5 anni dall'apertura della sede, gli Istituti Atlante offriranno fino al 31 dicembre le seguenti promozioni: per i corsi finalizzati a conseguire il diploma e recuperare gli anni scolastici persi, le retta partiranno da soli 150 euro al mese, mentre la certificazione EIPASS 7 moduli valida per il bando Ata da 244 euro a soli 160 euro. Invece i corsi universitari in modalità telematica con la nostra convenzione a partire da soli 1700 euro l'anno.

Gli istituti Atlante a Civitavecchia si trovano in Corso Marconi Sottoportici del Consolato n 6. Tel 0766.1902371 – 329.3252002 - 06.45559413. www.istitutoprivatoatlante.it