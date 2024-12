PAGINA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CSP

CIVITAVECCHIA – La Civitavecchia servizi pubblici dichiara guerra alla raccolta indifferenziata e comunica.

Facendo leva sulla recente novità legislativa che ha trasformato in reato penale l’abbandono dei rifiuti (Legge 137/2023, in vigore dal 10/10/23), Civitavecchia Servizi Pubblici Srl ha deciso di intensificare i controlli con particolare attenzione al conferimento dell’indifferenziata prevista nel giorno di venerdì. Il corretto conferimento dei rifiuti parte dalle nostre case attraverso la raccolta differenziata.

Per raggiungere grandi traguardi è fondamentale compiere precise azioni ogni giorno, in quanto i comportamenti di ciascuno di noi sono fondamentali per una gestione sostenibile dei rifiuti. I cittadini sono gli attori chiave per il raggiungimento di tale obiettivo.

Per questo motivo, soprattutto per non vanificare i nostri sforzi, sapere come fare correttamente la raccolta differenziata permette di maturare la consapevolezza del proprio ruolo e di divenire più responsabili, allo scopo di non vanificare tutto il processo di gestione dei rifiuti e di riciclaggio.

Materiali come carta, plastica, metalli ed organico rappresentano una risorsa per le tasche di tutti i cittadini. Una buona raccolta differenziata infatti è funzionale ad ottenere un buon recupero di materia, poiché sempre più aziende garantiscono il recupero di materia da tutte le frazioni con la produzione di materiali che vengono utilizzati nei cicli produttivi di nuovi beni. La raccolta dei tappi in plastica, ad esempio, ha un valore non solo in termini di sostenibilità, impatto ambientale e riduzione dell'inquinamento ma anche di denaro, essendo quotata dai 150 ai 200 euro circa. L’errore più grave che potremmo fare è pertanto quello di gettare nel mastello-carrellato grigio dell’indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata, come plastica, carta e vetro.

Come da calendario vigente, la raccolta indifferenziata è prevista il venerdì e prevede l’esposizione dei rifiuti non riciclabili utilizzando il mastello-carrellato in dotazione di colore grigio. Nell’indifferenziata finisce quindi tutto ciò che non può essere riciclato (per dubbi consultare il dizionario dei rifiuti Achab “Dove lo butto” sul sito www.civitavecchiaservizipubblici.it).

Qui finiscono oggetti come gomme da masticare, escrementi di animali, lettiere, giocattoli rotti (se ancora funzionanti ed in buono stato è buona regola portarli al Centro del Riuso di Via Alfio Flores), CD/DVD; oggetti in gomma; penne, pennarelli, righelli e cancelleria; spugne sintetiche; bacinelle; cartelline in plastica; guanti e mascherine; rasoi e lamette usa e getta; spazzolini da denti; pannolini, traverse sanitarie ed assorbenti; siringhe e dispositivi medicali; vasi e sottovasi; tubi da irrigazione; utensili da cuicina; mozziconi di sigarette e cenere. Per dubbi consultare il dizionario dei rifiuti “Dove lo butto” sul sito www.civitavecchiaservizipubblici.it, a cura di Achab Group Srl.

Come da regolamento comunale, si ricorda che:

1- È fatto divieto depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento dei rifiuti;

2- È fatto divieto assouto introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attiva la raccolta differenziata;

3- È obbligatorio assicurarsi della perfetta tenuta e pulizia dei contenitori di rifiuti forniti in comodato d’uso gratuito alle utenze.

RACCOLTA ABITI USATI - Cambio di stagione, riordino dell'armadio, trasloco: sono tante le situazioni in cui si decide di fare spazio nel guardaroba dando via indumenti o accessori che non si utilizzano più.

Vestiti, borse, scarpe e altri materiali tessili però non vanno gettati nel mastello della racconta indifferenziata, ma negli appositi contenitori stradali di colore bianco, antintrusione, posizionati in diversi punti della città. Gettandoli nel posto giusto, tali indumenti e accessori possono essere recuperati, contribuendo in maniera significativa alla tutela dell'ambiente.

I contenitori per la raccolta di indumenti usati sono posizionati su tutto il territorio di Civitavecchia, grazie alla collaborazione con l’azienda R.A.U. (Raccolta Abiti Usati Società Cooperativa), il cui obiettivo principale è quello di differenziare tutto quello che non è più utile, proteggendo l’ambiente, perché si riduce lo spreco di materie prime.

PRENOTAZIONE RITIRO ABITI USATI A DOMICILIO - È possibile richiedere il ritiro a domicilio. Per accedere al servizio chiamare il numero 391/1160543, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:30. Un operatore R.A.U. verificherà giorno ed orario disponibile ad effettuare il servizio.

ECOCENTRO COMUNALE - Si ricorda a tutti i cittadini che l’ecocentro comunale di Via Alfio Flores, 15 a Civitavecchia è aperto tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 7:30 alle ore 12:30. L’ecocentro comunale è un’area recintata e custodita dove è possibile conferire, oltre ai rifiuti riciclabili, anche le tipologie di rifiuto che non si possono separare in casa.

Il personale di CSP Srl verifica la conformità dei rifiuti da depositare, assiste gli utenti nelle operazioni di conferimento indirizzandoli verso i contenitori idonei e fornisce loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all’interno dell’impianto.

La piattaforma di raccolta rifiuti urbani riciclabili è completamente gratuita per i cittadini.

