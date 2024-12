Saremo interessati da un cavo d'onda, che rappresenta un'area di bassa pressione in quota, mentre al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. La configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da Sud-Sud Ovest, in seno alla quale si formeranno dei corpi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al nord, al centro e sulle due isole maggiori, al sud prevarranno condizioni di tempo maggiormente stabile e sostanzialmente soleggiato. Non dovrebbero manifestarsi fenomeni precipitativi su buona parte del territorio nazionale, eccezion fatta per le zone orientali e meridionali della Sicilia, le zone costiere della bassa Toscana e dell'alto Lazio ed i relativi immediati entroterra e, nel corso della seconda parte della giornata, sulla Sardegna, aree geografiche dove potrebbero aversi delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero risultare di forte intensità, sul settore sud-orientale della Sicilia. Nel corso delle ore notturne ed al primo mattino, foschie dense e banchi di nebbia, potranno formarsi sulle zone pianeggianti e costiere delle regioni settentrionali e centrali, foschie e banchi di nebbia tenderanno a dissolversi, in parte o totalmente, durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature si porteranno su valori termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

Previsioni del tempo per la giornata di sabato 9 novembre 2024, per Civitavecchia e zone limitrofe, Monti della Tolfa, Bracciano e litorale settentrionale laziale.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle locali ed isolate precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-Nord Est e sarà di intensità generalmente moderata. Nel corso delle ore centrali e pomeridiane, ruoterà temporaneamente fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. In serata si orienterà, nuovamente, di direzione di provenienza da Est-Nord Est e sarà di intensità debole con possibili locali.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso sotto costa e mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.

Chartered Meteorologist - CMet

Vice Presidente e Meteorologo AMPRO

Antonio Marino