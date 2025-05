Sull'Europa occidentale è presente un'area di alta pressione che si estende, seguendo il senso dei meridiani, dal nord Africa, settore Gibilterra, fino a raggiungere l'Islanda, collocandosi con valori massimi di pressione atmosferica al suolo di circa 1030hPa sulle Isole Britanniche. Sul suo bordo orientale è presente una saccatura di origine artica che dalla Finlandia si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini, favorendo avvezioni di aria fredda di origine artico-marittima. Sul bacino del Mediterraneo è presente un'area di bassa pressione, che andrà a colmarsi gradualmente nel corso della giornata. Configurazione barica che porterà ad avere iniziale condizioni di tempo caratterizzate da una spiccata variabilità atmosferica, che favorirà l'insorgere di una irregolare copertura nuvolosa, di conseguenza nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto aversi ad iniziare dal tardo pomeriggio su quasi l'intero territorio nazionale, solo sulle regioni nord-orientali sarà presente ancora una spiccata instabilità atmosferica. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intera Penisola.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 17 MAGGIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, nel corso della mattinata seguirà un graduale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Dal tardo pomeriggio seguirà un avanzate miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla progressiva dissipazione della nuvolosità, fino a che il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare molto mosso a largo, il moto ondoso tenderà gradualmente a diminuire nel corso della giornata.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in inferiori sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.