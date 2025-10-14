Su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia e robusta area di alta pressione prevista collocata sulle isole Britanniche, con un valore massimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1030hPa. La sua posizione favorisce, sui suoi lati orientale e meridionale, una avvezione di aria fresca ed instabile di direzione di provenienza, rispettivamente, dai quadranti settentrionali ed occidentali in quota e dai quadranti orientali al suolo. Flusso di correnti in quota che raggiungono la nostra Penisola, favorendo la formazione di diversi sistemi nuvolosi. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che nella sua interezza porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord e sulla Sicilia, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni. Sulle regioni centrali, sulla Sardegna e sulle regioni meridionali, il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni da isolate a sparse, che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna e sulle regioni centrali. I fenomeni precipitativi potrebbero risultare maggiormente intensi sulle zone costiere e sul settore meridionale del Lazio, dove localmente potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Nel corso della mattinata e per il prosieguo della giornata, si prevedono fenomeni precipitativi da sparsi a diffusi sulle regioni meridionali, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. Localmente potranno far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e relative zone interne. Sulle restanti aree del Nord e sulle regioni dell'alto e medio versante adriatico, avremo dati termici in media. Al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso della mattinata seguirà un graduale e relativo miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla progressiva cessazione dei fenomeni precipitativi e ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Est-SudEst e sarà di intensità da debole a localmente moderata. Durante la mattinata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare, fino ad avere condizioni di mare da mosso a localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo sulle zone collinari.