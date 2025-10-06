L'area di bassa pressione, che ci ha interessato in questi ultimi giorni, si va muovendo verso levante, ma con la sua parte più occidentale ancora farà sentire i suoi effetti, marginali e residui, sul Friuli Venezia Giulia, sulle regioni del medio versante adriatico, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Su dette aree geografiche sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti aree del Paese la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione. Figura barica che farà sentire i suoi effetti sui settori occidentale e centrale delle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico e vicine zone interne, aree geografiche dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle regioni nord-occidentali, in media sulle restanti aree del Nord, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, inferiori sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.