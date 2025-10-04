S. MARINELLA - Come annunciato nelle settimane scorse, da lunedì inizieranno i lavori nei pressi del ponte Vignacce, che verranno eseguiti dalla società Italgas e che interesseranno il tratto di strada che dalla Via Aurelia attraversa il ponte delle ferrovie, in direzione di via Valdambrini. Un lavoro programmato che permetterà di ultimare la riparazione della condotta principale del gas, già oggetto di intervento nel mese di maggio scorso. Il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, in accordo con Polizia Locale e l’ufficio tecnico, hanno definito le modalità di chiusura alla circolazione delle vie interessate dall’intervento.

La comandante della Polizia Locale Kati Marinangeli ha emesso l’ordinanza per istituire la disciplina di divieto di transito in via delle Vignacce, nel tratto tra Via Aurelia e Via Valdambrini Via IV Novembre, in Via Valdambrini nel tratto compreso tra Via delle Vignacce e via Basilica, con divieto di transito tra via Calabria e via Basilicata ad esclusione dei residenti nonché dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia che possono transitare fino a Via Basilicata, al fine di terminare la riparazione definitiva della tubazione del gas, dal 6 ottobre fino al termine dei lavori. Allo stesso tempo, consapevoli dei disagi che si potranno creare a causa delle deviazioni viarie, il sindaco Tidei ha stabilito con ordinanza urgente per la pubblica incolumità e tutela dei minori, l’attivazione di bus navetta a partire da oggi e fino alla fine del mese.

“Abbiamo previsto e organizzato un servizio gratuito di bus dedicati agli studenti e alle studentesse residenti nella zona interessate dalle chiusure per i lavori di Italgas - ha spiegato l’assessore Amanati - si tratta di bus che la mattina alle 7.40 partiranno dalla rotatoria di via Lazio in direzione Liceo Galilei e Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù, All’uscita da scuola sono state inserite due corse ad hoc, una alle 13.10 e l’altra alle 14, che riporteranno gli studenti in via Lazio”. “L’iniziativa è stata voluta per tentare di alleggerire il flusso di veicoli che si troveranno lungo le deviazioni durante la chiusura per i lavori in prossimità del ponte Vignacce nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole che si trovano nei pressi di via delle Colonie - ha affermato il Sindaco - chiediamo ai familiari degli studenti interessati di attenersi scrupolosamente ai percorsi e agli orari delle navette. A tutti chiediamo massima collaborazione, con la certezza che questa serie di interventi necessari, contribuiranno al miglioramento dei servizi indispensabili per tutti gli abitanti della zona”.

